Bulgaristan'dan gelen TIR'da 84 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
07.10.2026 11:22
Son Güncelleme: 07.10.2026 11:23
TIR şoförü gözaltına alındı.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'a düzenlenen operasyonda, dorsedeki bölmeye gizlenmiş 84 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda, 72 parça halinde toplam 84 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütüldüğü öğrenildi.
TIR şoförü gözaltına alındı.