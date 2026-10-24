Burdur'da levye ve pompalı tüfekli kavga 3 yaralı

Burdur 'un Yeşilova ilçesinde tarlada çıkan ve levye ile pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Çardak köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Veli A. ve babası Mustafa A. ile Nihat B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat B., Veli A.'nın başına levye ile vurdu. Veli A. da Nihat B.'yi darbetti.

Kavganın ardından evine giden Nihat B., pompalı tüfekle geri dönerek Veli A. ve babası Mustafa A.'ya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.