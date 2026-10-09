Bursa'da 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Sardunya Sokak Ortaokul Caddesi’nde eğitim veren Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu’nda iddiaya göre 2 öğrenci ders sırasında rahatsızlandı. Kısa süre sonra 10 öğrenci daha kendisini iyi hissetmediğini belirtti.

Öğrenciler zehirlenme şüphesiyle öğretmenleri tarafından okulun bahçesine çıkarıldı. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi.

Haberi alan veliler okula geldi.

12 öğrenci ambulanslarla kaldırıldıkları Kestel Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibinin okulda yaptığı incelemede doğal gaz ve kimyasal madde izine rastlanmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.