Bursa'da 3 silahlı saldırıya ilişkin operasyonda 4 tutuklama

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan ve güvenlik kameralarına yansıyan silahlı çatışmaya ilişkin soruşturmada, üç ayrı silahlı saldırının arkasında bir suç örgütünün bulunduğu belirlendi.

Cezaevi firarisi olan ve hakkında 18 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.'nun liderliğini yaptığı belirtilen örgüte yönelik Özel Harekat destekli operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Tarafların karşılıklı olarak defalarca ateş açtığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çok sayıda silahın kullanıldığı çatışmada yaralanan olmadı.

1080 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yıldırım ilçesinde meydana gelen bir yaralama ve iki ayrı silahlı saldırı olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde toplam 1080 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda üç olayın, liderliğini M.U.'nun yaptığı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

POLİS GELİNCE BALKONDAN ATLAYIP ÇATIYA KAÇTILAR

Hakkında 18 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen M.U. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Y.T., E.K., E.K. ve H.Y.'nin saklandıkları adres belirlendi.

Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda polisleri gören şüpheliler balkondan atlayarak yan binanın çatı katına kaçtı. Kaçış sırasında binalar arasındaki boşluklara silah atan şüpheliler, ardından aynı binadaki boş bir daireye saklandı.

KAÇARKEN ATTIKLARI 4 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin operasyonuyla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçış sırasında attıkları 4 silah da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.