Bursa'da akılalmaz olay: Kaynar su dolu kovaya düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa 'da kaynar su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki Alparslan A. ağır yaralandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Ata Sokak'taki bir evde meydana geldi.

İddiaya göre; Hülya A., soba üzerinde kaynattığı suyu kovaya doldurdu. Bu sırada odada oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan A., dengesini kaybederek kaynar su dolu kovaya düştü.

VÜCUDUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YANIKLAR OLUŞTU

Durumu fark eden anne, çocuğu kovadan çıkararak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalede, çocuğun vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlendi.

Alparslan A., annesinin refakatinde ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.