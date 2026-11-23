Bursa'da akran zorbalığı. 5 kişi sokak ortasında çocuğu darbetti
23.11.2026 13:03
IHA
Çocuğun 5 kişi tarafından darbedildiği anlar kameraya yansıdı.
Bursa'da 15-16 yaşlarındaki bir çocuk, 5 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darbettikleri çocuğun parasını ve telefonunu gasbettiler.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, 15-16 yaşlarında bir çocuk, sokakta 5 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Çocuğun etrafını saran şüpheliler, tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.
Saldırganlar, darbettikleri çocuğun cep telefonunu ve parasını gasbederek olay yerinden kaçtı.
Saldırı anları kameraya yansırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.