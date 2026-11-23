Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, 15-16 yaşlarında bir çocuk, sokakta 5 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Çocuğun etrafını saran şüpheliler, tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.

Saldırganlar, darbettikleri çocuğun cep telefonunu ve parasını gasbederek olay yerinden kaçtı.

Saldırı anları kameraya yansırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.