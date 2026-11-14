Bursa'da arkadaşların bıçaklı kavgası

Bursa 'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, Mudanya ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kıyısında birlikte oturan ve alkollü oldukları öğrenilen üç arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, bıçak kullanılması sonucu iki kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Yunus polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, iki kişi ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.