Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen çalışmada 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, aralarında lüks markaların da bulunduğu 23 kol saati, cep telefonları, dizüstü bilgisayar, ziynet eşyaları ve para ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde yaşanan hırsızlık olayının ardından şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Polisin yürüttüğü incelemeler sonucunda olayın şüphelilerinin O.A.G., W.A.G. ve A.S.M. olduğu belirlendi. Şüpheliler, ekipler tarafından yakalandı.

23 KOL SAATİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde, aralarında lüks markaların da olduğu toplam 23 kol saati bulundu.

Aramalarda ayrıca 4 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 2 buhar makinesi, 3 bin 200 ABD doları, 2 bin 640 TL, gümüş kolye, bileklik ve küpe seti, 9 farklı markada parfüm ile çeşitli elektronik eşyalar ve takılar ele geçirildi.

Ele geçirilen eşyalara el konulurken, yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.