Bursa 'nın Gürsu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ilkokulun önünde silahla vuran Taksim Yeşilyurt, daha sonra evine giderek kendisini vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Taksim Yeşilyurt, boşanma aşamasında olduğu eşi Filiz Yeşilyurt'un bulunduğu ilkokulun önüne geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle karşı karşıya gelen Yeşilyurt, yanında bulunan tabancayla Filiz Yeşilyurt'u göğsünden vurdu.

Olayın ardından bölgeden ayrılan Taksim Yeşilyurt, evine giderek aynı silahla kendisini vurdu.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerinin duyulması üzerine yapılan ihbarlarla olay yerlerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğüslerinden vurulan Taksim ve Filiz Yeşilyurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Filiz Yeşilyurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Taksim Yeşilyurt'un ise tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.