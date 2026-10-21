Bursa'da cinayet davasında sanıklar birbirini suçladı, hakim tepki gösterdi

Bursa 'da 6 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıda İbrahim Çelik'in hayatını kaybetmesi, Zekeriya Çağlayan'ın ise ağır yaralanmasına ilişkin davada 4 sanık hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Müjdat Değer susma hakkını kullanırken, Batuhan Öztürk, Hakan Nadir ve Fatih Kurt birbirlerini suçladı. İfadeler arasındaki çelişkilere tepki gösteren mahkeme başkanı, firari sanıklar Adnan A. ve Taner A.'nın yakalanması için müzekkere yazılmasına karar verdi.

Olay, 6 Şubat'ta saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehaneden ayrılan İbrahim Çelik ile Zekeriya Çağlayan, otomobillerine binmeye hazırlandıkları sırada silahlı saldırıya uğradı. Bir araçtan art arda açılan ateş sonucu 2 arkadaş yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 10 boş kovan bulundu. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda ağır yaralanan İbrahim Çelik, hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Taner A.'nın İbrahim Çelik ile Zekeriya Çağlayan'ı takip ettiği, ikilinin kahvehaneden ayrılmasının ardından diğer sanıklara telefonla haber verdiği belirtildi. İddianamede, bu bilgilendirme üzerine diğer sanıkların silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anlatıldı.

Davanın ilk duruşmasında Müjdat Değer susma hakkını kullanırken, diğer 3 sanık savunmalarında birbirlerini suçladı. Sanıkların çelişkili beyanlarına tepki gösteren mahkeme başkanı, haklarında yakalama kararı bulunan Adnan A. ile Taner A.'nın yakalanması için müzekkere yazılmasına karar verdi.

İKİZ PLAKALI ARAÇLARLA GELDİLER

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından 280 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceledi. Şüphelilerin olay yerine 'ikiz plaka' olarak bilinen plakaları taşıyan 3 farklı araçla geldikleri, saldırı sonrasında araç değiştirerek İstanbul'a kaçtıkları belirlendi. Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda Batuhan Öztürk, Hakan Nadir, Müjdat Değer, Fatih Kurt ve E.K. yakalandı. E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı.

İDDİANAMEDE AZMETTİRİCİ İDDİASI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanık Adnan A.'nın saldırının azmettiricisi olduğu belirtildi. İbrahim Çelik ile Zekeriya Çağlayan'ın kahvehanede bulundukları sırada Taner A. tarafından gözetlendiği, ikilinin dışarı çıkmasının ardından diğer sanıklara telefonla haber verildiği anlatıldı.

Tutuklu sanıklar Müjdat Değer, Batuhan Öztürk, Hakan Nadir ve Fatih Kurt hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmaya sanıkların yanı sıra saldırıda yaralanan Zekeriya Çağlayan, hayatını kaybeden İbrahim Çelik'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

'BİZE ATEŞ AÇILDI SANDIM'

Savunma yapan Batuhan Öztürk, olaydan 2 gün önce Hakan Nadir ile İstanbul'a giderek Müjdat Değer'i Bursa'ya getirdiklerini söyledi. Değer'in kendi evinde kaldığını belirten Öztürk, olay günü Fatih Kurt'un tehdit edildiğini öğrendiğini ve kendisine yardım etmek amacıyla dışarı çıktığını öne sürdü.

Müjdat Değer ile birlikte araçla Yiğitler Mahallesi'ne gittiklerini anlatan Öztürk, "Tam sola döneceğim sırada Müjdat Değer sağa dönmemi söyledi. Sağa döndüğümde 6-7 el silah sesi geldi. Seslerin nereden geldiğini bilmiyorum. Müjdat Değer 'Aracı sür' diye seslendi. Çok korktum, bize ateş açıldı diye seslendim. Yolda giderken vurulup vurulmadığımı kontrol ettim" dedi.

Olay yerinden uzaklaştıktan sonra Fatih Kurt ile buluştuklarını belirten Öztürk, Kurt'un araçtan bazı eşyaları kanala attığını ancak ne olduğunu görmediğini söyledi. Daha sonra İstanbul'a gittiklerini anlatan Öztürk, olayın nedenini ertesi gün sorduğunu iddia etti.

'SANKİ 6 YAŞINDAKİ İNSANIN ELİNDEN TUTUP GÖTÜRÜYORLAR'

Batuhan Öztürk'ün saldırıyı görmediğini ve olayın nedenini ertesi gün öğrendiğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı tepki gösterdi. Başkan, "Dönüş güzergahında olduğu için görüş açında. Nasıl görmedin? Hadi görmedin, 24 saat sonra İstanbul'da ne olduğunu soruyorsun. Aklı başında insan 5 dakika sonra sorar, şehir değiştiriyorsun sorgulamıyorsun. Sanki 6 yaşında bir insanın elinden tutuyorlar da götürüyorlar" dedi.

'MASKELİ GELDİ, ARACIN PLAKASINI SÖKTÜ'

Sanıklardan Fatih Kurt ise olayla ilgisinin bulunmadığını savunarak, saldırının ardından Batuhan Öztürk ve Müjdat Değer'in yanına geldiğini öne sürdü. Öztürk'ün maskeli olduğunu ve kullandığı aracın plakasını söktüğünü söyleyen Kurt, iki sanığın kendi aracına bindiğini belirtti.

Kurt, "Batuhan ile Müjdat bana silah uzatıp, 'Bunu arabada koyabileceğimiz yer var mı?' dedi. Ben de olmadığını söyledim. Bu sırada Batuhan, Müjdat'a 'Zayıfı niye vurdun? Şişkoyu vuracaktın' dedi. Silahları olduğu için sormaya korktum" dedi.

Sanıkların kendisini İstanbul'a gitmeye zorladığını iddia eden Kurt, yol boyunca polis kontrolüne denk gelirse yardım istemeyi düşündüğünü söyledi. Mahkeme başkanının neden polise başvurmadığını sorması üzerine Kurt, gişelerde polis bulunmadığını savundu. Başkan ise bu cevaba tepki gösterdi.

Batuhan Öztürk'ün savunmasının gerçeği yansıtmadığını öne süren Kurt, Hakan Nadir ile görüştüklerinde Nadir'in kendisine, "Bu işi yapmam gerekiyordu. Para verdim bu işe" dediğini iddia etti.

'OLAY SIRASINDA AİLEMLE TATİLDEYDİM'

Hakan Nadir ise saldırıyla ilgisinin olmadığını, olay sırasında ailesiyle İznik'te tatilde bulunduğunu savundu. Batuhan Öztürk ile İstanbul'a giderek Müjdat Değer'i Bursa'ya getirdiklerini doğrulayan Nadir, saldırıyı sanal medyadan öğrendiğini söyledi.

Yaklaşık 10 aydır tutuklu olduğunu, şirketinin iflas ettiğini ve aile düzeninin bozulduğunu belirten Nadir, tahliyesini, aksi halde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Tutuklu sanık Müjdat Değer ise susma hakkını kullandı.

'ATEŞ EDEN MÜJDAT'TI'

Saldırıda yaralanan Zekeriya Çağlayan, İbrahim Çelik ile firari sanık Adnan A. arasında daha önceden husumet bulunduğunu söyledi. Çelik'in bir arazi anlaşmazlığında arabuluculuk yaptığını, görüşmede kafe devrine ilişkin alacak meselesinin de konuşulduğunu anlatan Çağlayan, taraflar arasında daha önce silahlı tartışma yaşandığını belirtti.

Saldırı anını da anlatan Çağlayan, "Kahvehaneden çıktığımız sırada ben İbrahim ağabey ile arkadan geliyordum. O sırada silahlar ateşlendi. Ben ayağımdan ve kalçamdan yaralandım, İbrahim ağabey vefat etti. Ateş eden Müjdat'tı, şikayetçiyim" dedi.

'OĞLUM KENDİSİNİ VURDURANIN ADNAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

İbrahim Çelik'in babası Süleyman Çelik ise oğlunun Adnan A.'dan yaklaşık 10 milyon lira alacağı bulunduğunu öne sürdü. İkilinin birlikte kafe işlettiklerini belirten baba Çelik, oğlunun hastanede kendisine saldırıyı Adnan A.'nın azmettirdiğini, Hakan Nadir'in ise organize ettiğini söylediğini iddia etti.

Tanık olarak dinlenen Muhammet Mustafa Çelik de olay günü kahvehanede oturdukları sırada köşe masadaki bir kişinin kendilerini gözetlediğini fark ettiklerini, bu nedenle ayrılmaya karar verdiklerini anlattı.

FİRARİ SANIKLARIN YAKALANMASI BEKLENECEK

Mahkeme başkanı, iddianamede Taner A.'nın mağdurları takip ederek kahvehaneden çıktıklarında diğer sanıklara haber verdiğinin belirtildiğini hatırlattı. Heyet, firari sanıklar Adnan A. ve Taner A.'nın yakalanması için müzekkere yazılmasına ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.