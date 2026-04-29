Bursa'da dehşet gecesi. Kadın avukatı dava açtı diye öldürmüşler

"DAVA ÇEKİN YOKSA AYAKLARINIZDAN VURURUZ"

Bunun üzerine ailenin avukat olan küçük kızı Hatice Kocaefe ablasından aldığı vekalet ile H.Ç.'ye dava açtı. Eline icra kağıtları ulaşan H.Ç. abla Elif Ç. ile avukat kardeşi Hatice Kocaefe'yi arayarak davayı geri çekmelerini istedi. Abla kardeş davayı geri çekmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine H.Ç. iki kardeşi ayaklarından vurmakla tehdit etti.

İddiaya göre, dün akşam üzeri bir araçla depo civarında dolaştığı tespit edilen H.Ç. abla kardeş depodan çıkıp yola doğru yürüdükleri sırada aracıyla önlerinde durarak Elif Ç.'nin ayaklarına ateş etti. Yere düşmek üzere olan ablasını kucaklamaya çalışan Avukat Hatice Kocaefe'de yere eğildiği sırada göğsüne isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı.