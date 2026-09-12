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Bursa'da doğalgaz sızıntısı caddeye yayıldı, 6 katlı apartman tahliye edildi

12.09.2026 15:28

Bursa'da doğalgaz sızıntısı caddeye yayıldı, 6 katlı apartman tahliye edildi
IHA

Doğalgaz sızıntısı ihbarını ardından 6 katlı bina tahliye edildi.

İHA
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Bursa’da apartman girişindeki borudan sızan doğalgaz caddeye yayıldı. 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltılırken, hattaki gaz akışı kesildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 6 katlı bir apartmanın girişindeki doğalgaz borusunda meydana gelen sızıntı nedeniyle bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

 

Olay, Anafartalar Caddesi üzerindeki apartmanın girişinde meydana geldi.

 

Doğalgaz borusundaki sızıntının ardından gazın caddeye yayılması çevrede paniğe neden oldu.

 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, güvenlik amacıyla apartmanda bulunanları tahliye etti.

 

Apartmanın giriş kısmında bulunan doğalgaz borusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle sızıntı yaşandı.

Bölgede güvenlik tedbirleri alındı.

Sızıntının ardından doğalgazın caddeye yayılması üzerine vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, doğalgaz kaçağının bulunduğu apartman da itfaiye ekipleri tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı.

 

Olay yerine gelen doğalgaz firması ekipleri, gaz kaçağının önüne geçmek amacıyla cadde üzerinde bulunan doğalgaz hattındaki gaz akışını kesti.

 

Gazın kesilmesi ve ekiplerin müdahalesinin ardından bölgede güvenlik tedbirleri sürdürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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