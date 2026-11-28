Bursa'da firari hükümlü bazanın altında yakalandı
28.11.2026 10:49
Polis ekipleri, firari hükümlüyü bazanın altında saklanırken buldu.
Bursa'da firari hükümlülere yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 27 hükümlüden biri, saklandığı bazanın altında bulundu.
Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyona İstihbarat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinin ekipleri katıldı.
210 personel ve 60 ekibin görev aldığı operasyonda 27 firari hükümlü yakalandı. Aranan kişilerden biri, saklandığı evde bazanın altında bulundu.
50 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI, BAZANIN ALTINDA YAKALANDI
210 personel ve 60 ekibin katılımıyla 50 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 27 hükümlü yakalandı. Operasyon kapsamında adreslerde arama yapan polis ekipleri, aranan şahıslardan birini bazanın altında saklanırken buldu. Şahıs gözaltına alındı.