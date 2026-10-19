Bursa'da güzellik merkezine operasyon: 305 senetli sözleşme ele geçirildi

Bursa'da bir güzellik merkezinin, vatandaşlara hizmet sunmadan sözleşme ve senet imzalattığı, ardından icra takibi tehdidiyle haksız kazanç elde ettiği iddiası üzerine operasyon düzenlendi. İş yerinde 305 senetli sözleşme ele geçirilirken, gözaltına alınan F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, güzellik merkezinin işlek caddelerde broşür dağıtarak, anket yaparak ve gençlere yardım etme bahanesiyle vatandaşları iş yerine davet ettiği belirlendi.

Şüphelilerin, herhangi bir hizmet verilmemesine rağmen bilgilendirme adı altında vatandaşlara sözleşme ve senet imzalattığı, daha sonra icra takibi başlatmakla tehdit ederek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Güzellik merkezine düzenlenen operasyonda 305 senetli sözleşmenin yanı sıra 2 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu. Sözleşmeler nedeniyle mağdur edildiği değerlendirilen kişilerin belirlenmesi ve şikayet başvurularının alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.