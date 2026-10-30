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Bursa'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: Baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

30.10.2026 09:42

Bursa'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: Baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
IHA

8 kurşunla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İHA
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Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 8 kurşunla vurulan baba hayatını kaybetti, oğlu ise kesici aletle yaralandı.

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Hacıvat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

 

Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga başladı. Kavga sırasında silahla ateş açılan Kadir Akça, vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralandı. Akça'nın oğlu ise yüzüne aldığı kesici alet darbesi sonucu yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Kadir Akça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

Polis ekipleri olayla ilgili şüpheliler H.Ç. ve C.Ç.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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