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Bursa’da iki grup çatıştı, ortalık savaş alanına döndü

07.11.2026 16:34

Bursa’da iki grup çatıştı, ortalık savaş alanına döndü
IHA

Çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda ortalık savaş alanına döndü.

Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. 

 

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup karşı karşıya geldi. İki grup arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. 

 

Taraflar yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı.

 

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri silahlı çatışmaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.