Bursa’da iki grup çatıştı, ortalık savaş alanına döndü
07.11.2026 16:34
IHA
Çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda ortalık savaş alanına döndü.
Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi.
Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup karşı karşıya geldi. İki grup arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.
Taraflar yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.