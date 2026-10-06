Bursa'da karı koca evlerinde ölü bulundu. Üst komşu gözaltında
06.10.2026 00:40
Olayın ardından çiftin öldürüldüğü şüphesi üzerine ekipler inceleme başlattı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde karı koca evlerinde ölü bulundu. Üst komşuları gözaltına alındı.
Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 60'lı yaşlarda oldukları öğrenilen karı kocayı hareketsiz vaziyette buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
ÜST KOMŞU GÖZALTINDA
Olayın ardından çiftin öldürüldüğü şüphesi üzerine ekipler inceleme başlattı.
Çalışmalar neticesinde üst komşu K.S. (47) gözaltına alındı.
Karı kocayı öldürdüğü iddia edilen K.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.