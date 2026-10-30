Bursa'da kart-film yöntemiyle 450 bin liralık hırsızlık

Bursa 'da kart-film yöntemiyle kapısını açtığı evden 450 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan kadın, polisin 35 güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde bir evin kilitli olmayan kapısının kart-film yöntemiyle açılarak ziynet eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, olay yeri ve çevresiyle şüphelinin kaçış güzergahındaki 35 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek kimliğini belirledi.

12 DAİREYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan araştırmada, şüpheli Ü.A.'nın 28 suç kaydının bulunduğu ve sürekli adres değiştirdiği tespit edildi. Polis ekipleri, 4 farklı adresteki 12 daireye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan Ü.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.