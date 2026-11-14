Bursa'da lodos iş yerini savaş alanına çevirdi
14.11.2026 12:55
IHA
İş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Bursa'da etkili olan lodos, bir iş yerinde tabela ve içecek dolaplarını devirdi.
Bursa'da etkili olan lodos, bir iş yerini savaş alanına çevirdi.
Orhangazi'ye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayinde gece yarısı meydana gelen olayda şiddetli lodostan dolayı işyerinin girişindeki sundurma üzerindeki tabela koparak içecek dolaplarının üzerine devrildi.
Bu esnada içecek dolapları da devrildi. İçecekler ve bir çok malzeme etrafa saçıldı.
Kentte lodos etkili olmaya devam ediyor.