Bursa'da lodos iş yerini savaş alanına çevirdi

Bursa 'da etkili olan lodos , bir iş yerini savaş alanına çevirdi.

Orhangazi'ye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayinde gece yarısı meydana gelen olayda şiddetli lodostan dolayı işyerinin girişindeki sundurma üzerindeki tabela koparak içecek dolaplarının üzerine devrildi.

Bu esnada içecek dolapları da devrildi. İçecekler ve bir çok malzeme etrafa saçıldı.

Kentte lodos etkili olmaya devam ediyor.