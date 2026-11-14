NTV

Bursa'da lodos iş yerini savaş alanına çevirdi

14.11.2026 12:55

Bursa'da lodos iş yerini savaş alanına çevirdi
IHA

İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Bursa'da etkili olan lodos, bir iş yerinde tabela ve içecek dolaplarını devirdi.

Bursa'da etkili olan lodos, bir iş yerini savaş alanına çevirdi.

 

Orhangazi'ye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayinde gece yarısı meydana gelen olayda şiddetli lodostan dolayı işyerinin girişindeki sundurma üzerindeki tabela koparak içecek dolaplarının üzerine devrildi.

 

Bu esnada içecek dolapları da devrildi. İçecekler ve bir çok malzeme etrafa saçıldı.

 

Kentte lodos etkili olmaya devam ediyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery