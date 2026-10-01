Bursa’da okula silahla girip panik yaratan kişi gözaltına alındı

Olay, Akhisar Mahallesi’nde bulunan İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sait K. (24), yeğeniyle ilgili görüşmek üzere okul müdürüyle görüşmek için okula geldi.

Şahsın belinde tabanca bulunduğunu fark eden eğitimciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine okula sevk edilen polis ekipleri, Sait K.’yi okul içerisinde kontrol altına aldı.

Yapılan incelemede tabancanın taşıma ruhsatlı olduğu belirlendi. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarına silahla girilmesi nedeniyle Sait K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.