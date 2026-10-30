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Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın 4,5 saatte söndürüldü

30.10.2026 09:53

Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın 4,5 saatte söndürüldü
DHA

Yanan soğuk hava deposu kullanılamaz hale geldi.

DHA, AA
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Bursa’nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının saat 02.00 sıralarında İznik-Sakarya yolu üzerinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye 18 itfaiye aracı, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğüne ait iş makineleri ve 3 su tankeri ile Tarım AŞ tarafından 4 su tankeri sevk edildi.

 

YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ 

 

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı soğuk hava deposu kullanılamaz hale geldi.

 

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 

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