Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın 4,5 saatte söndürüldü

Yangının saat 02.00 sıralarında İznik-Sakarya yolu üzerinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 18 itfaiye aracı, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğüne ait iş makineleri ve 3 su tankeri ile Tarım AŞ tarafından 4 su tankeri sevk edildi.

YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın , ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı soğuk hava deposu kullanılamaz hale geldi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.