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Bursa'da tarihi çarşıda yangın kontrol altında

30.06.2026 10:20

Son Güncelleme: 30.06.2026 13:54

Bursa'da tarihi çarşıda yangın kontrol altında
Anadolu Ajansı

Yangın tarihi bir çarşıdaki mağazada çıktı.

AA, DHA
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler bir saatte kontrol altına alındı.

Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta faaliyet gösteren 2 katlı mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı

Dumanların kentin birçok noktasından görüldüğü ifade ediliyor.

Bitişiğindeki dükkanlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. 

 

Yangına 7 ekip, 17 araç ve 100 personelle müdahale edildi. 

 

Yangında 6 iş yeri zarar görürken, yer yer çökmelerin meydana geldiği dükkanlardaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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