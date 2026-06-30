Bursa'da tarihi çarşıda yangın kontrol altında
30.06.2026 10:20
Son Güncelleme: 30.06.2026 13:54
Anadolu Ajansı
Yangın tarihi bir çarşıdaki mağazada çıktı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler bir saatte kontrol altına alındı.
Anadolu Ajansı
Dumanların kentin birçok noktasından görüldüğü ifade ediliyor.
Bitişiğindeki dükkanlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangına 7 ekip, 17 araç ve 100 personelle müdahale edildi.
Yangında 6 iş yeri zarar görürken, yer yer çökmelerin meydana geldiği dükkanlardaki soğutma çalışmaları sürüyor.
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