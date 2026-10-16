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Bursa'da telefonla konuşurken kapkaça uğradı: 2 şüpheli tutuklandı

16.10.2026 12:51

Bursa'da telefonla konuşurken kapkaça uğradı: 2 şüpheli tutuklandı
IHA

Bursa'da kapkaç yapan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı

İHA
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Bursa'da bir kadının telefonunu motosikletle kapkaç yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 48 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürürken cep telefonuyla konuşan kadına motosikletle yaklaşan 2 kişi, elindeki telefonu alarak hızla uzaklaştı.

 

Kadının ihbarı üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

21 ve 7 suç kaydı bulunan iki hırsız da yakalandı.

MOTOSİKLETTEKİ ÇİZİKLERDEN TESPİT EDİLDİLER

 

Çevredeki güvenlik kameralarını yaklaşık 48 saat boyunca inceleyen polis ekipleri, plakasız motosikletin kasasında bulunan çizikleri takip ederek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonla T.T. ve E.K. yakalanarak gözaltına alındı.

 

MOTOSİKLET DE ÇALINTI ÇIKTI

 

Şüphelilerin kapkaç sırasında kullandığı motosikletin başka bir olayda çalındığı tespit edildi. Yapılan incelemede T.T.'nin 21, E.K.'nin ise 7 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

 

Kapkaç anının güvenlik kameralarına yansıdığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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