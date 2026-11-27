Tavşanlı Mahallesi Bandırma Caddesi üzerindeki yem fabrikasında saat 5.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın mısır kurutma makinasındaki yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye ilk etapta Karacabey ilçesinden 3, Mustafakemalpaşa'dan 2 ve Küçük Sanayi Bölgesi'nden 1 itfaiye aracı sevk edildi.

Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Karacabey BUSKİ ekiplerinden 2 tanker de söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yönlendirildi.

Yangın 3 saatlik çalışmayla söndürülürken, soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı.