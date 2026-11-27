Bursa'da yem fabrikasında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
27.11.2026 12:04
Yangının ardından soğutma çalışmaları havadan görüntülendi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Tavşanlı Mahallesi Bandırma Caddesi üzerindeki yem fabrikasında saat 5.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın mısır kurutma makinasındaki yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye ilk etapta Karacabey ilçesinden 3, Mustafakemalpaşa'dan 2 ve Küçük Sanayi Bölgesi'nden 1 itfaiye aracı sevk edildi.
Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Karacabey BUSKİ ekiplerinden 2 tanker de söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yönlendirildi.
Yangın 3 saatlik çalışmayla söndürülürken, soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı.