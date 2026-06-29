Bursa'daki tarihi Kozahan'da restorasyon bilmecesi: Masa ve sandalyeler geri geldi

Bursa 'da 530 yıllık tarihi miras olan Kozahan'da Osmangazi Belediyesi'nin restorasyon yapacağı gerekçesiyle kafelerin masa sandalyeleri toplanmıştı.

Ancak belediye restorasyon kararını öteleyince kafeler yeniden hizmete başladı.

Kozahan yönetiminden de İstanbul Kapalıçarşı örneğinde olduğu gibi valilik, yerel yönetimler, vakıflar, anıtlar kurulu ve çarşı yönetiminin de katılımıyla bir koordinasyon ve çalışma komisyonu kurulması talebi geldi.

Kozahan Dernek Yönetimi adına açıklama yapan Mesut Ceylan, Kozahan bünyesindeki işyerlerinin ruhsat alabilmek için belediyeye başvurduğunu hatırlattı.

"Ancak ruhsatlandırma sürecinde, restorasyon ve rölöve projelerine ilişkin değerlendirmelerin birbiriyle karıştırılması nedeniyle bazı işyerleri hakkında fen zabıtları düzenlenmiş ve bu işlemler ruhsat başvurularının reddedilmesine gerekçe gösterilmiştir." diyen Ceylan, esnafın tarihi yapıya aykırı müdahale gerçekleştirme amacının bulunmadığını söyledi.

Tüm paydaşların tarihi mirasın korunmasının birinci derecede sorumluluk olduğunun bilincinde olduğunu söyleyen Ceylan, "Bu doğrultuda ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde hareket edilmekte ve gerekli çalışmaların ortak akıl çerçevesinde yürütülmesi desteklenmektedir." şeklinde konuştu.

Ceylan, "Bu nedenle değerlendirmelerin yalnızca geçmiş dönem uygulamaları üzerinden değil; günümüz ihtiyaçları, mevcut kullanım şekli ve tarihi yapının yaşayan niteliği dikkate alınarak yapılması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.