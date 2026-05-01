Burun ameliyatı sonrası ölüm: Hatice'ye gözyaşlarıyla veda

İzmir 'de burun estetiği ameliyatı sonrası yaşamını yitiren Hatice Öncü son yolculuğuna uğurlandı.

Kentte yaşayan Hatice Öncü, 22 Nisan'da Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye burun estetiği ameliyatı olmak için başvurdu. Ameliyat sırasında fenalaştığı iddia edilen Öncü, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Durumunun kötüye gitmesi üzerine ertesi gün İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hatice Öncü, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öncü'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ailesi kızlarının hayatını kaybetmesinin ardından ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hatice Öncü'nün cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Öncü için Konak ilçesindeki Basmane Çorakkapı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Baba Öncü, kardeş Halil Öncü ve aynı hastanede başka bir doktor tarafından burun estetiği ameliyatı olan Esma Nur Öncü, Hatice Öncü'nün gelinliğe sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü.

Öncü'nün cenazesi, Basmane Çorakkapı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kemalpaşa Ansızca Mezarlığı'na defnedildi.