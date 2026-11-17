Büyükçekmece 'de 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Üst kattaki balkondan kopan beton parçaları, alt katta yaşayan Fatma Yener'in balkonuna düştü.

Olaydan saniyeler önce balkonundan ayrılan Yener, yara almadan kurtuldu. Yaşadığı anları anlatan Yener, "Dışarı çıktım, balkondan ayrıldıktan 2 saniye sonra arkamdan düştü" dedi.

Olay, Büyükçekmece'nin Kumburgaz Mahallesi Kar Sokak'ta meydana geldi. Üç katlı binanın ikinci katındaki balkonun çökmesiyle beton parçaları alt kattaki dairenin balkonuna düştü.

O sırada balkonunda etrafı izleyen ve çökmeden hemen önce içeri giren Fatma Yener, olaydan yara almadan kurtuldu.

Çökmeyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde can kaybı olmadığını belirleyen ekipler, çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

“Binanı her yeri çatlak”

"SÜREKLİ SESLER GELİYOR KORKARAK YATIYORUM"

Olay anını anlatan Fatma Yener, "Balkondaydım. Oradan aşağı indim, buraya geldim saniyelerle arkamdan düştü. 2 saniye daha orada dursam üstüme düşecekti. Üst kat komşumun balkonu düştü. Binanın her yeri çatlak, biz oturuyoruz diye tadilat yaptık depremde hasar aldı. Kolonlarda hiç demir yok. İçerisi düzgün görünüyor ama tadilattan dolayı öyle. 38-40 yıllık bir bina. Sürekli sesler geliyor korkarak yatıyorum. Mecbur oturuyoruz. Kentsel dönüşüme girsin istiyoruz. 2 komşumuz istemiyor" dedi.