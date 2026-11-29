Büyükçekmece'de E-5'te servis aracı devrildi
29.11.2026 15:23
IHA
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükçekmece'de E-5 Karayolu'nda servis midibüsü devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, öğle saatlerinde Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda yaşandı. Beylikdüzü istikametinde seyreden servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrildi.
Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Aracın kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.