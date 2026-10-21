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Büyükçekmece'de rezidansta silahlı saldırı. 1 ölü, 1 yaralı

21.10.2026 15:49

Büyükçekmece'de rezidansta silahlı saldırı. 1 ölü, 1 yaralı
IHA

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

AA
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Büyükçekmece'de bir rezidanstaki dairede silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir rezidansın 17. katındaki daireye gelen şüpheliler, silahla Mehmet Işık T. (20) ve Yasin B'ye (26) ateş etti.

 

Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

 

Sağlık ekiplerininin kontrolünde, Yasin B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda yaralanan Mehmet Işık T. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

Söz konusu adresteki aramada 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

 

Polis ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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