Çakmak istedi, vermeyince bıçakladı

Aksaray 'da Gökhan B. isimli kişi, çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 756 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf B. iddiaya göre, kendisinden çakmak isteyen kuzeni Gökhan B.'ye olumsuz cevap verince tartışma çıktı.

İKİ YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan B., cebinden çıkardığı bıçakla Yusuf B.'yi sol bacağından ve sağ elinden bıçakladı.

Yusuf B. kanlar içinde yere yığılırken Gökhan B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf B., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis kaçan saldırganı arıyor.