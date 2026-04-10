Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Aydın 'ın Efeler ilçesinde 5 katlı apartmanın son katının penceresinden düşen 45 yaşındaki Dilek Turan feci şekilde can verdi.

Olay, akşam saatlerinde Hasan Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Dilek Turan temizlik yapmak için 5 katlı apartmanın son katındaki daireye gitti. Gün içinde işlerini tamamlayan kadın son olarak cam silmek için pencereye çıktı. Ancak, Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Turan metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Kadının düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan kadın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.