Cami önünde kanlı infaz

Erzurum Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler, 32 yaşındaki Alihan Bülbül olduğu belirlenen kişinin silahla başından vurulduğu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bülbül'ün cenazesinin yanında bir tabanca da bulundu.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, Bülbül'ün yakınları fenalık geçirdi. Cenaze savcılık incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Alihan Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu anlaşıldı.