Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesinde Orhan Mahallesi'ndeki tarihi Orhan Camii çevresinde meydana geldi.

Camiye gelen bazı kişilerin araçlarını dar sokağa park etmesi nedeniyle yol kapandı. İşe gitmek için evinden çıkan bir mahalle sakini, aracının önünün kapatılmasına tepki gösterdi.

Mahalle sakini ile cami cemaatinden bir kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

"HAFTAYA BU CAMİYE GELME, VURURUM"

Tartışma sırasında mahalle sakini, diğer kişinin boğazını sıkarak "Haftaya bu camiye gelme, vururum" diye tehdit etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sona ererken yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.