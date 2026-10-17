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Camide abdest alırken çantası çalındı. İçinde 15 bin euro vardı

17.10.2026 10:17

Camide abdest alırken çantası çalındı. İçinde 15 bin euro vardı
IHA

Fatih'te camiden para dolu çantayı çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İHA
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İstanbul Fatih'te camide abdest alan bir kişinin 15 bin euro ve 94 bin 640 lira bulunan çantası çalındı. Polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 30 Temmuz 2026'da Molla Fenari Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, abdest almakta olan bir kişinin çantası kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Çantanın içerisinde 15 bin euro ve 94 bin 640 lira bulunduğu öğrenildi.

 

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

 

Yapılan incelemeler ve saha araştırmaları sonucunda olayın şüphelilerinin R.A. ve R.I. olduğu tespit edildi.

 

Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.A. ve R.I., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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