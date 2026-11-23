Olay, 21 Kasım’da İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camii’nde meydana geldi. Sabah namazı için camiye gelen kişi, aracını dubaların bulunduğu alana park etti.

Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K., araç nedeniyle beklemek zorunda kaldı. F.K., bir süre sonra gelen sürücünün boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulundu.

Sürücünün özür dilemesine rağmen saldırısını sürdüren F.K., "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" dedi. Ardından dubaları yere fırlatan F.K., cami imamına da küfretti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında F.K., İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen F.K., “İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan tutuklandı.