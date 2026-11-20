Olay, Orhangazi ilçesinin merkez camisi olan Gazi Orhanbey Camii'nde meydana geldi. Sabah namazı için camiye gelen imam, odasının dağınık olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine camiye Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASININ KAYIT CİHAZINI PARÇALADI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hırsızlık olayının saat 03.00 sıralarında gerçekleştiği belirlendi. Şüpheli ya da şüphelilerin camideki güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını parçaladığı, camiye ait yaklaşık 6 bin lirayı ve imamın cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

KENDİ TELEFONUNU OLAY YERİNDE UNUTTU

Olay yeri inceleme ekipleri, imamın odasında yaptıkları çalışmada cami görevlilerine ait olmayan bir cep telefonu buldu. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilere ait olduğu değerlendirilen telefon üzerinde parmak izi incelemesi yapıldı.

Telefondan elde edilecek parmak izlerinin, imamın odasından alınan izlerle karşılaştırılacağı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.