Çanakkale Boğazı normale döndü. Transit gemi geçişlerine yeniden açıldı
14.11.2026 10:49
IHA
Rüzgar etkisini kaybetti.
Çanakkale Boğazı, kuvvetli lodos nedeniyle dün transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Boğaz, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden açıldı.
Çanakkale Boğaz'ı açıklarında dün etkisini artıran fırtına, boğaz trafiğinde aksamaya neden oldu.
Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine çift yönlü yeniden açıldı.