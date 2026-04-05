Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
05.04.2026 14:24
Arızalanan gemi 274 metre uzunluğa sahip.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Palau bayraklı tanker, römorkör tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.
İstanbul Tuzla’dan Hırvatistan'a gitmek üzere hareket eden Palau bayraklı 274 metre uzunluğundaki “ELBUS” isimli tanker, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yaptı.
Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait “Kurtarma-20”, “Kurtarma-16” ve “Kurtarma-15” bölgeye sevk edildi.
Boğaz'dan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.
Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.