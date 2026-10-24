Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası
24.10.2026 09:03
Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler arızaya ilişkin bilgilendirildi.
Çanakkale Boğazı'nda 118 metre uzunluğundaki bir tankerde makine arızası oluştu. Dev tanker, Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.
Yunanistan’dan Ukrayna’ya giden Panama bayraklı 118 metre uzunluğundaki ORIS HELGA isimli kimyasal tanker, Çanakkale Boğazı’nda Zincirbozan önlerinde makine arızası yaptı.
Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-19 ve Kurtarma-17 römorkörü sevk edildi.
Gemi römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.