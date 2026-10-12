Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
12.10.2026 14:04
Makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Eceabat'ta emniyete alındı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılarak güvenli bölgeye çekildi.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu açıklarında meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu 17 metre uzunluğundaki tekne, makinesinde meydana gelen arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KEGM-6' botu yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu tekne, içindeki 2 kişiyle birlikte yedeklenerek Eceabat'ta emniyete alındı.