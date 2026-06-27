Çanakkale'de 2 günlük biçerdöver yasağı

Çanakkale Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 2 gün boyunca biçerdöver ve balya makinası kullanılarak hasat yapılmasını yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 27-28 Haziran'da, kentte kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Bu kapsamda oluşacak riskler nedeniyle, anız ve tarım alanlarında çıkabilecek yangınların ormanlık alanlara sıçramasının önlenmesi amacıyla 27-28 Haziran'da 12.00-18.00 saatleri arasında biçerdöver ve balya makinası kullanılarak hasat yapılmamasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Alınan tedbirlerin uygulanması, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecek olup vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin belirlenen saatlerde hasat faaliyetlerinden kaçınmaları önem arz etmektedir. Ormanlarımızın korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm vatandaşlarımızın alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları beklenmektedir."