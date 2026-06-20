Çanakkale'de makilikte yangın. Müdahale sürüyor
20.06.2026 12:29
DHA
Alevler bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle yayılıyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Çanakkale'de makilikte yangına müdahale ediliyor.
Ayvacık ilçesindeki makilikte, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.