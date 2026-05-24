Çanakkale'de otobüs devrildi. Çok sayıda yaralı var
24.05.2026 08:36
Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki otobüs tarlaya devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu ifade ediliyor.
Otobüs, Biga ilçesi Yıldıran mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Biga'daki hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.