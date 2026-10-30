Çanakkale'de otomobil direğe çarpıp ikiye ayrıldı. 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale 'de kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çanakkale 15 Temmuz Otogarı'nın karşısında meydana geldi. Lapseki'den Çanakkale yönüne ilerleyen plakalı otomobil , iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ikiye ayrıldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Efehan Uzkuç ile araçta bulunan Efe Serin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından iki kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Efehan Uzkuç'un ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.