Çanakkale'de Sarıçay'a ölü köpek balığı yavrusu vurdu
28.11.2026 16:30
IHA
Ölü köpek balığı yavrusunu köprüden geçen vatandaşlar fark etti.
Çanakkale'yi ikiye bölen Sarıçay'da ölü köpek balığı yavrusu görüldü. Yaya köprüsünden geçen vatandaşları fark etti.
Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen Sarıçay'a ölü köpek balığı yavrusu vurdu.
Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen ve Cuma Pazarı'nın arka kısmında yaya köprüsü bulunan Sarıçay'a ölü köpek balığı yavrusu vurdu.
Köprüyü kullanan vatandaşlar, ölü köpek balığı yavrusunu gördü.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.