Çanakkale'de tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler müdahale ediyor
29.06.2026 16:03
Çanakkale'de tarım arazisindeki ve Adana'da anız yangınında ormana sıçrayan alevlere müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Adana'da anız yangınında alevler ormana sıçradı
ADANA'DA DA YANGIN VAR
İmamoğlu ilçesinde çıkan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
İlçedeki Hacı Hasanlı Mahallesi'nde, saat 13.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yakınlardaki ormana sıçradı. Yangında park halindeki bir otomobil de zarar gördü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler yangına havadan helikopterle ve karadan arazözlerle müdahale başlattı.