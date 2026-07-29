'Canbequit'in tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu hesapların aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek içerikler yayımladığı ve yasa dışı bahis reklamı ile tanıtımı yaptığı değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca, yapay zeka kullanılarak oluşturulan müstehcen nitelikteki bazı içeriklerin gerçeklik algısını bozduğu yönünde değerlendirmede bulunulduğu belirtildi.

Yürütülen çalışmaların ardından ABD'de yaşadığı belirtilen “Canbequit” adlı kullanıcının Türkiye ’de yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.