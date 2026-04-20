Cani kocasının elinden ölü numarasıyla kurtuldu. "Havva'yı öldürdüm, gidin cesedini alın"
20.04.2026 09:51
Çocuğunun gözü önünde bıçaklanan kadın, tutuklanan eşinin en ağır cezayı almasını istiyor.
Mersin'de 3 çocuk annesi, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin 17 bıçak darbeli saldırısından ölü numarasıyla kurtuldu. Genç kadın, eşinin en ağır cezayı almasını istediğini "Çok korkuyorum." sözleriyle ifade etti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 27 yaşındaki bir kadın, ölü numarasıyla elinden kurtulduğu kocasının en ağır cezayı almasını istiyor.
Olay, 25 Mart'ta Bağlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre M.Ç. (33), kızını görmek bahanesiyle eşi Havva Ç. (27) ve çocuğunu parka çağırdı. Parkta bir süre birlikte vakit geçirildikten sonra dönüş yolundaki tenha bir sokakta M.Ç., eşine bıçakla saldırdı. 17 bıçak darbesi alan genç kadın ağır yaralanarak yere yığıldı. Hastanedeki tedavinin ardından baba ocağına giden Havva Çelen, 9 yıllık evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını anlattı.
“AKCİĞERLERİM ZARAR GÖRDÜ, SAĞ KOLUM KULLANILAMAZ HALDE”
"Ölmek istemiyorum." diyen Havva Ç. “25 Mart'ta kızını görmek maksadıyla bizi parka çağırdı. Parkta her şey normaldi. Ancak dönüşte, tenha bir sokakta bana bıçakla saldırdı. 17 bıçak darbesiyle yere yığıldım. Akciğerlerim zarar gördü, sağ kolumu kullanamaz hale geldim.” diyerek şu ifadeleri kullandı:
“BENİ ÖLDÜ ZANNEDEREK BIRAKTI”
“Beni öldü zannederek olay yerinde bıraktı. Zaten ailesini arayıp 'Havva'yı öldürdüm, gidin cesedini alın' demiş. 9 yıllık evliliğimiz boyunca birçok şiddet olayı yaşadım. Daha önce de bıçaklandım. Kolumu kırdı, burnumu kırdı. Ailemin evini yakmaya çalıştı. Hem benim hem ailemin hem de çocuklarımın can güvenliği yok. Psikolojim bozuldu, geceleri uyuyamıyorum.”
Üç çocuk annesi Havva Ç., kocası tarafından 17 kez bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.
Daha önce babasının evini yakan eşinin 40 gün cezaevinde yatıp çıktığına ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğuna dikkat çeken Havva Ç., “Defalarca cezaevine girdi ama hiç değişmedi. Son buluşmamızda beni kandırdı. 'Ben iyiyim' diyordu. Hatta 'istesem 2 dakika içinde çıkar, seni öldürür yine cezaevine yatarım ama böyle bir planım yok' diyerek güven verdi." açıklamasıyla bu ifadelerin aslında eşinin bir planı olduğunu ifade etti.
“KIZIMIN ‘ANNE’ ÇIĞLIKLARI HALA KULAĞIMDA”
“Tüm bunları 4 yaşındaki çocuğumun gözleri önünde yaptı. Kızımın 'anne' diye çığlıkları hala kulaklarımda." diyen genç kadın, çok korktuğunu ve gecelerini uyuyamadığını söyleyerek, "Çıkarsa yine bana, çocuklarıma ve aileme zarar verebilir. Daha önce de defalarca bıçakladı, kolumu ve burnumu kırdı, başımı yardı. Bunların hepsine çocuklarım için katlandım ama artık katlanacak gücüm kalmadı. Ayrıca alkol ve madde bağımlısı. Bunları kullandığında bana daha çok saldırıyordu. 9 yıl boyunca bana adeta kabus hayatı yaşattı. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.