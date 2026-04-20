Cani kocasının elinden ölü numarasıyla kurtuldu. "Havva'yı öldürdüm, gidin cesedini alın"

Daha önce babasının evini yakan eşinin 40 gün cezaevinde yatıp çıktığına ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğuna dikkat çeken Havva Ç., “Defalarca cezaevine girdi ama hiç değişmedi. Son buluşmamızda beni kandırdı. 'Ben iyiyim' diyordu. Hatta 'istesem 2 dakika içinde çıkar, seni öldürür yine cezaevine yatarım ama böyle bir planım yok' diyerek güven verdi." açıklamasıyla bu ifadelerin aslında eşinin bir planı olduğunu ifade etti.

“KIZIMIN ‘ANNE’ ÇIĞLIKLARI HALA KULAĞIMDA”

“Tüm bunları 4 yaşındaki çocuğumun gözleri önünde yaptı. Kızımın 'anne' diye çığlıkları hala kulaklarımda." diyen genç kadın, çok korktuğunu ve gecelerini uyuyamadığını söyleyerek, "Çıkarsa yine bana, çocuklarıma ve aileme zarar verebilir. Daha önce de defalarca bıçakladı, kolumu ve burnumu kırdı, başımı yardı. Bunların hepsine çocuklarım için katlandım ama artık katlanacak gücüm kalmadı. Ayrıca alkol ve madde bağımlısı. Bunları kullandığında bana daha çok saldırıyordu. 9 yıl boyunca bana adeta kabus hayatı yaşattı. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.