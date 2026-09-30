Canını hiçe saydı, sele kapılan iki köpeği kurtardı
30.09.2026 14:13
Fedai Şentürk, kurtardığı köpeklerden birini sahiplendi.
Sakarya'da Fedai Şentürk isimli vatandaş, sel sırasında mahsur kalan köpekleri kurtarmak için canını tehlikeye attı. (Haber: Sinan Kunter)
Sakarya'da etkili olan sağanak sonrası yaşanan selde evini su basan Fedai Şentürk, kendi canını hiçe sayıp, sokakta yaşayan köpeklerin yardımına koştu.
AKINTIYA RAĞMEN SUYA GİRDİ, KÖPEKLERİ KURTARDI
Olay Darıçayırı Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle sakini Şentürk'ün evi de sel suları altında kaldı. Şentürk bu sırada sokakta besleği köpeklerin mahsur kaldığını fark etti. Selde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için suya giren Şentürk, akıntıya rağmen köpeklerin olduğu bölgeye ulaştı.
İki köpeği kucağına alarak güvenli bölgeye ulaştıran Şentürk, NTV'ye o anlarda yaşadıklarını anlattı.
İki köpek sel sularına kapılmak üzereyken çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
“NE ZAMAN ALDIM GELDİM BİLMİYORUM”
Gördüğü iki köpeği kurtardığını ancak yavru bir köpeğin sel sularına kapıldığını anlatan Şentürk, "Hayvanın sesini duyunca bir şey fark etmedim. Hayvanı ne zaman aldım geldim oradan bilmiyorum." diye konuştu.
Şentürk, sokak hayvanlarını uzun süredir beslediğini belirterek, "Sadece o değil, tüm köpeklere bakarım. Yem çuvalım olur benim burada. Arabaya bile yem çuvalı koyarım, yem ve ekmek dağıtırım." ifadelerini kullandı.
Sel sırasında kurtardığı köpeklerden birini sahiplenen Şentürk, artık can dostuna evindeki kedilerle birlikte bakıyor.