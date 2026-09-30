Canını hiçe saydı, sele kapılan iki köpeği kurtardı

“NE ZAMAN ALDIM GELDİM BİLMİYORUM”

Gördüğü iki köpeği kurtardığını ancak yavru bir köpeğin sel sularına kapıldığını anlatan Şentürk, "Hayvanın sesini duyunca bir şey fark etmedim. Hayvanı ne zaman aldım geldim oradan bilmiyorum." diye konuştu.

Şentürk, sokak hayvanlarını uzun süredir beslediğini belirterek, "Sadece o değil, tüm köpeklere bakarım. Yem çuvalım olur benim burada. Arabaya bile yem çuvalı koyarım, yem ve ekmek dağıtırım." ifadelerini kullandı.

Sel sırasında kurtardığı köpeklerden birini sahiplenen Şentürk, artık can dostuna evindeki kedilerle birlikte bakıyor.