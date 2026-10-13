Çankaya'daki cam piramit ve tarihi bağ evi müzeye dönüştürülüyor

Çankaya Belediyesi, Ankara’nın tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Çankaya Miras’ projesi kapsamında, Ayrancı Mahallesi’nde bulunan tarihi Mehmet Kınacı Bağ Evi’ni müzeye dönüştürmek için harekete geçti.

Kentin geçmişteki günlük yaşamını, mesleklerini ve toplumsal yapısını yaşatmayı amaçlayan projenin ilk aşamasında, ‘Anılarda Ankara, Meslekler ve Sosyal Hayat’ adlı kitabın genişletilmiş üçüncü baskısı yayımlandı.

Mehmet Kınacı Bağ Evi.

Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan ortak çalışma kapsamında, Ayrancı Mahallesi Kuloğlu Sokak’ta bulunan tarihi Mehmet Kınacı Bağ Evi ve parsel içerisindeki cam piramit yapı, kültürel amaçlarla kullanılmak üzere 25 yıllığına bedelsiz olarak Çankaya Belediyesi’ne tahsis edildi. Tahsisin ardından yapının müzeye dönüştürülmesi için projelendirme çalışmaları başlatıldı.

Proje kapsamında, Ankara’nın gündelik yaşamını, geleneksel zanaatlarını ve sosyal yapısını yansıtan bir müze oluşturulması hedefleniyor. Müzenin koleksiyonunda yer alacak dönemsel belgeler, objeler, efemeralar ve görsel arşivlerin teminine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Projenin kavramsal ve tarihsel altyapısını oluşturmak amacıyla hazırlanan ‘Anılarda Ankara, Meslekler ve Sosyal Hayat’ adlı kitabın genişletilmiş üçüncü baskısı da okurla buluştu. Dr. Koray Özalp tarafından hazırlanan eser, Ankara’nın kent belleğini özel fotoğraflar, belgeler ve anlatılar aracılığıyla kayıt altına alıyor.